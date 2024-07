Ex-presidente do Corinthians ironiza ‘ajuda’ para estádio do Flamengo

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez voltou a citar o Flamengo em sua rede social. Após comparar a atual gestão do Corinthians com uma filial do Rubro-Negro, o dirigente apontou seu alvo diretamente para o clube carioca, ironizando o processo de compra do terreno desejado por Rodolfo Landim para a construção do futuro estádio no Rio.

Em uma publicação em sua conta no X (antigo Twitter), Andrés questionou o valor mínimo estabelecido para leilão do terreno no Gasômetro, na região central do Rio. A Prefeitura definiu o preço de R$ 138 milhões.

“O funcionário do Flamengo na imprenssa (sic) não comenta nada o terreno vale 380 milhões e a prefeitura desapropria por 135 milhões kkkkkkkkk arena do Flamengo kk ninguém do poder público vai ajudar kkkkkkkkkkkkkkkk”, escreveu o ex-presidente do Corinthians.