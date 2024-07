Entre desfalques e retornos, Flamengo define titulares em treino nesta quarta

Rubro-Negro realiza última atividade no CT Ninho do Urubu antes de receber o Fortaleza no Maracanã, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão

Tite tem a responsabilidade de definir o time titular para o jogo contra o Fortaleza em treino desta quarta-feira (10), no Ninho do Urubu. O elenco do Flamengo é aguardado no CT nesta tarde para iniciar as atividades a partir das 15h30.

O treino desta quarta-feira é o último do Flamengo antes do jogo contra o Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 20h, no Maracanã, e vale liderança para o Rubro-Negro. Isso porque em caso de derrota, o Mais Querido poderá ser ultrapassado por Botafogo ou Palmeiras, com um ponto de diferença para o líder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Retorno e desfalques

O jogo contra o Fortaleza também marca o fim do período de Copa América. Ou seja, será o último do Flamengo sem o quarteto uruguaio – semifinalista do torneio continental. No entanto, enquanto aguarda o retorno dos atletas, o Rubro-Negro também sofre com outras baixas: Bruno Henrique e Cebolinha.