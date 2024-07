Coutinho festeja vitória do Vasco sobre Corinthians e golaços de Piton e Sforza

Philippe Coutinho, oficializado nesta quarta-feira (10) como reforço do Vasco, já entrou no clima festivo para seu retorno a São Januário. O meia comemorou muito a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela 16ª rodaqda do Campeonato Brasileiro.

Com apresentação marcada para esta quinta (11) na Sede Naútica do clube, o jogador de 32 anos acompanhou a partida em sua casa e escancarou a alegria com os gols de Lucas Piton e Sforza, que definiram o resultado a favor do Cruz-Maltino.

Assim que o lateral-esquerdo abriu o placar, Coutinho fez uso dos emojis que expressam surpresa, fogo e palmas, em clara aprovação ao belo gol do camisa 6, que recebeu lançamento preciso de Hugo Moura e driblou Ángel Romero.