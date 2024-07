Corinthians negocia a contratação do atacante Balotelli

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, prometeu à torcida ao menos quatro reforços para a sequência da temporada. E quem pode pintar no Parque São Jorge é o atacante Mario Balotelli, de 33 anos, com passagem por grandes clubes do futebol europeu. O Timão já conversa com representantes do italiano para viabilizar a sua contratação. A informação foi inicialmente publicada pelo “Uol”.

As conversas entre as partes duram, ao menos, duas semanas. Balotelli está livre no mercado após deixar o Adana Demirspor, da Turquia, ao fim da temporada passada no futebol europeu.

Agora, o nome do atacante terá que passar pelo aval do novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz, que foi anunciado nesta quarta-feira. O departamento financeiro, que está sob nova direção, também precisa dar o sinal positivo para a contratação do jogador.

Corinthians considera negociação difícil

Assim, a negociação não é considerada fácil. Afinal, o clube precisa de recursos para cumprir com as obrigações, como as luvas pagas ao jogador, que ainda não têm valor definido. A falta de um patrocinador máster, após a saída da VaideBet, também pode dificultar as tratativas.