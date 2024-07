Com Tite, Flamengo só tem duas derrotas no Maracanã

Sob comando do técnico, os jogadores rubro-negros contam com 83,9% de aproveitamento no estádio Crédito: Jogada 10

O Flamengo vem sendo um mandante exemplar com Tite. Afinal, nos 29 jogos comandados pelo técnico no Maracanã, os jogadores rubro-negros conquistaram 23 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, totalizando um aproveitamento de 83,9%. As únicas duas derrotas do Flamengo de Tite no Maracanã foram contra Atlético-MG, em 2023, e Botafogo, em 2024. As partidas terminaram 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente.

Chegada ao Flamengo Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023 e competiu pelo título do Brasileirão. No entanto, os jogadores rubro-negros desperdiçaram pontos importantes nas últimas rodadas e não terminaram no sonhado primeiro lugar. O técnico, por sua vez, agora está com mais tempo de trabalho e tem uma nova chance de ser campeão do campeonato. Momento de Tite Após ser criticado e pressionado por melhores resultados, Tite vive um bom momento em 2024. Afinal, os jogadores rubro-negros vêm de dez vitórias nos últimos 13 jogos e estão na liderança isolada do Brasileirão, com 31 pontos.