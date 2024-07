Colômbia, na raça, vence Uruguai e fará final da Copa América com a Argentina

Mesmo com dez durante todo o segundo tempo, colombianos seguram o 1 a 0, gol de Lerma e vai em busca do bi (ganhou em 2001)

A Colômbia fará a final da Copa América contra a Argentina. A vaga foi obtida nesta quarta-feira (10/7) após vencer o Uruguai por 1 a 0 no Bank Of America Stadium, em Charlotte, pela semifinal do torneio. Foi um triunfo na raça, já que o time, no equilibrado primeiro tempo, saiu na frente com um gol de Lerma, aos 39 minutos.

Porém, como Muñoz foi expulso no fim da etapa inicial, conseguiu segurar o ímpeto da Celeste na reta final, que massacrou no ataque, mas não teve sucesso na finalização. A Colômbia, além de chegar na final, chega ao sei 28º jogo sem derrota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora a Colômbia, campeã da Copa América em 20o1, vai buscar seu segundo caneco. Os argentinos (que eliminaram o Canadá na outra semifinal) buscarão o 16º título para se tornar o maior vencedor da competição (hoje tem os mesmos 15 títulos do Uruguai).