Cirurgia de Estrella, do Vasco, é considerada um sucesso

O meia Guilherme Estrella, do Vasco, realizou cirurgia no joelho direito, na última segunda-feira (9). O procedimento serviu para estabilização do menisco do jogador, que convive com dores na região e sofreu lesão no local em jogo contra o Botafogo, no último dia 29. A cirurgia foi um sucesso e a recuperação deve ser, então, de três meses.

LEIA MAIS: Vasco aproveita anúncio de Coutinho e abre desconto de 30% no plano de sócio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A lesão aconteceu no clássico contra o Botafogo, com o jogador sendo substituído aos 14′ do primeiro tempo por Dimitri Payet. Desde então, o jogador passou por exames, que diagnosticaram a necessidade de cirurgia. Temendo o agravamento da lesão, o Vasco optou pela realização da cirurgia agora, em vez de ao fim da temporada.