Campeão esloveno goleia em jogo pela Champions League

Goleada na rodada desta quarta-feira, 10/7, pela primeira fase eliminatória da Champions (jogo de ida). Na Estônia, o Flora Tallin, campeão nacional, recebeu o Celje, campeão da Eslovênia, e se deu muito mal. Afinal, o time visitante, que era favorito, goleou por 5 a 0. Assim, pode até perder por quatro gols na volta, em Celje, que avança à segunda fase.

O Celje tem quatro selecionáveis no elenco e um deles é um dos principais jogadores eslovenos. Karnicnik, lateral-direito titular na Eurocopa e que fez um gol (no 1 a 1 com a Sérvia). Contudo, ele não fez gol neste jogo. Mas viu seus companheiros Matko, Vuklisevic, Zabukovnic, Aarons e Svetlin balançarem as redes do Flora, 15 vezes campeão estoniano. Aliás, Matko ainda perdeu um pênalti.

Vale destacar: cada um dos concorrentes desta fase ganha uma premiação de 175 mil euros (R$ 1,02 milhão). Mas quem passa de fase abocanha mais 175 mil euros.