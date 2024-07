Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo e São Paulo medem forças nesta quinta-feira (11), às 21h30; As duas equipes, principalmente o Tricolor, ainda sonham com o Brasileirão

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30, na Arena MRV, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. As duas equipes, principalmente o Tricolor Paulista, ainda sonham com o título do Brasileirão. Curiosamente, os times se enfrentarão com treinadores argentinos.

O São Paulo entra na rodada em quarto lugar, com 27 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. As equipes, inclusive, vão se enfrentar daqui a menos de um mês, no Morumbis, pela 21ª rodada. Já o Galo está em 12º lugar, com 18 pontos. No entanto, o Galo tem 14 jogos. Em caso de vitória neste duelo a menos e de uma campanha fantástica a partir de agora, é possível sonhar com o título.

Onde Assistir:

O Premiere a Rede Globo (a depender da praça) transmitem a partida