Argentina usa desafeto de Drake para provocá-lo após classificação

O rapper Drake viveu uma noite esquecível de terça-feira (10). Além de perder um valor milionário com a derrota do Canadá, o artista ainda teve que engolir uma cutucada da Argentina nas redes sociais. Isso porque a Albiceleste celebrou classificação à final da Copa América ao som de Kendrick Lamar – desafeto do astro.

A Argentina teve o cuidado de pensar em cada detalhe da provocação ao rapper pela aposta de 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) na vitória do Canadá. Às vésperas do jogo, Drake compartilhou uma foto do pagamento que receberia em caso de classificação canadense: 2,88 milhões de dólares. Logo após o apito final, a Albiceleste respondeu à publicação com uma foto acompanhada da legenda: “Not Like us (Não como nós)”. Essa música contém críticas de Lamar direcionadas a Drake.

Argentina avança à final

A imparável Argentina de Scaloni, atual campeã do mundo, chegou à quarta final consecutiva de Copa América desde 2021. A Albiceleste não teve dificuldade para superar o Canadá por 2 a 0, na noite da última terça-feira, no MetLife Stadium, pela semifinal do torneio.