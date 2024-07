Anúncio de Ramón Díaz no Corinthians mexe com vascaínos nas redes sociais

O argentino foi oficializado como novo técnico do Timão na tarde desta quarta-feira (10), às vésperas do jogo contra o Vasco, em São Januário

Em contrapartida, muitos corintianos demonstraram confiança no potencial de Díaz para também salvá-los do rebaixamento. O Murilo, por exemplo, disse que o Corinthians permanece na Série A na simulação que fez sob o novo comando técnico. O torcedor contabilizou sete vitórias, sete empates e nove derrotas.

O Corinthians anunciou, enfim, a chegada do argentino Ramón Díaz . Inclusive, o novo técnico do Alvinegro estará no camarote de São Januário para acompanhar o duelo contra o Vasco da Gama – seu ex-clube. O contrato com a equipe paulista tem validade até 31 de dezembro de 2025. A contratação, no entanto, mexeu com os sentimentos dos cruzmaltinos nas redes sociais.

Ramón Díaz no Corinthians

Díaz chega ao Corinthians com os auxiliares Emiliano Díaz (seu filho) e Juan Romanazzi. Além deles, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

O argentino estava livre no mercado desde a confusa rescisão com o Vasco. Díaz era um dos favoritos do Corinthians, mas a negociação tinha esfriado recentemente. No entanto, o técnico desembarcou no Brasil na última terça-feira e alinhou últimos detalhes junto à diretoria alvinegra.

Corintianos e vascaínos reagem