Wesley supera desconfianças e ganha moral no Flamengo

Wesley vive uma crescente no Flamengo. O lateral-direito de 20 anos vem ganhando sequência como titular e tem protagonizado boas atuações nos últimos jogos. O jogador vem superando as desconfianças da torcida e está tendo uma nova chance de se firmar no clube.

Chegada ao profissional do Flamengo Com passagens por Figueirense e Tubarão, Wesley está no Flamengo desde 2021. O lateral-direito estreou no profissional em 2023 e ganhou sequência com Jorge Sampaoli. O jogador, por sua vez, perdeu espaço para Varela depois da chegada de Tite. No entanto, Varela atualmente está jogando pelo Uruguai na Copa América e vem sendo desfalque nos últimos jogos. Assim, Wesley tem atuado como titular há oito rodadas consecutivas. O lateral segue contestado por parte da torcida, mas vem dando conta do recado no Brasileirão. Momento de Wesley No último sábado (06/07), Flamengo e Cuiabá empataram em 1 a 1 no Maracanã. Apesar do resultado, Wesley se destacou em campo. O lateral-direito mostrou personalidade e participou muito das ações ofensivas. O jogador tem formado uma bela parceria com Luiz Araújo, que também vive uma fase especial no clube.