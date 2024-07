Vini Jr reconhece erro por cartões e pede desculpas aos torcedores

Poucos dias após a eliminação do Brasil na Copa América, Vini Jr, o grande nome da atual Seleção, pediu desculpas aos torcedores. O atacante confessou que errou aos tomar dois cartões “evitáveis”, e que, mais uma vez, viu uma eliminação da Canarinho do lado de fora do campo.

“Fim de Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis. Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso”, iniciou Vini.