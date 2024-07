Vila Nova vira sobre Amazonas fora de casa e entra no G4 da Série B

O Vila Nova-GO alcançou o primeiro triunfo fora de casa na Série B do Brasileiro. Na noite desta segunda-feria (8), derrotou por 2 a 1 o Amazonas, de virada, pela 14ª rodada. Rafael Tavares abriu o placar para os donos da casa, mas Henrique Almeida e Júnior Urso anotaram os gols dos visitantes no Estádio Carlos Zamith.

Com o resultado, o Tigre chega a 24 pontos e entra no G4: é o terceiro colocado. O Amazonas, por outro lado, estaciona com 16 pontos, em 16º na tabela. É a primeira equipe, portanto, fora da zona de rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a classificação da Série B