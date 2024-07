Uruguai x Colômbia: onde assistir, escalações, arbitragem

Duelo em Charlotte define o último finalista da Copa América. Uruguaios eliminaram o Brasil. Colombianos estão voando Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (10/7), em Charlotte, no Bank Of America Stadium, Uruguai e Colômbia jogam a semifinal da Copa América. A partida entre duas seleções que entraram como favoritas ao título será às 21h (de Brasília). Nas quartas, os uruguaios eliminaram o Brasil nos pênaltis. Já os colombianos massacraram o Panamá por 5 a 0. A Colômbia conta com seu astro maior, James Rodríguez fazendo competição fantástica, não perde há 27 partidas e terá apoio de peso: a sua barulhenta torcida será maioria esmagadora no estádio. Mas os uruguaios, mesmo com desfalques importantes na defesa, vem mostrando a sua força e tem em De la Cruz o seu maestro. Onde assistir Os canais Globo e SporTV transmitem a partir das 21h (de Brasília).

Como está o Uruguai O técnico Marcelo Bielsa tem dúvidas na escalação para o duelo desta quarta-feira. Dois estão fora: Nández, suspenso; e Ronald Araújo, machucado e que não joga mais a Copa América. Além disso, dificilmente contará com o lateral-esquerdo Viña, com dores na coxa esquerda. Assim, o treinador estuda se entra com uma formação mais cautelosa com três zagueiros, num 3-4-3 ou mantém o tradicional 4-3-3. Mas provavelmente escalará um trio de zaga. Bielsa descarta a conversa de que esta é uma final antecipada. Também lembra que a Colômbia tem diferenciais que precisam ser anulados. Ou o Uruguai não terá sucesso. “Temos de ter máxima eficiencia e jogar focado do início ao fim. Afinal, a Colômbia tem ótimo treinador, excelentes jogadores e que estão entrosados há muito tempo”, disse Bielsa.