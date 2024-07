Torcida do Vasco vive expectativa para o anúncio de Coutinho

Desde a manhã desta terça-feira (9), a torcida do Vasco segue ansiosa para o anúncio do retorno de Philippe Coutinho ao clube carioca. O Cruz-Maltino já alinhou os últimos detalhes para a chegada do meio-campista e vive a expectativa para anunciá-lo.

Antes de mesmo do anúncio oficial de Philippe Coutinho, o Vasco se adiantou e colocou as camisas do ídolo à venda. O manto cruz-maltino já está personalizado com o nome do jogador e o número 11. As peças estão nas vitrines da loja Gigante da Colina, no Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

