Torcedor do Flamengo ganha em loteria nos EUA

O brasileiro Frederico Sampaio fez valer a máxima do samba da Estácio de Sá de 1995: vestir rubro-negro não tem para ninguém. O mais novo milionário de Peabody, em Massachusetts, escolheu a camisa do Flamengo como traje ideal para buscar o prêmio conquistado na loteria estadual, no dia 01 de julho.

Frederico ganhou a bolada de um milhão de dólares (cerca de R$ 5,4 milhões) ao acertar o jogo instantâneo “Double Your Money” na Loteria. O brasileiro, portanto, escolheu comparecer ao local para retirar o dinheiro vestido com a camisa do Flamengo e um chapéu com a bandeira dos EUA. O registro obviamente viralizou nas redes sociais.

Retirada e uso do prêmio

Sampaio optou por levar a premiação de mais de R$ 5 milhões em parcela única. Do contrário, o valor da premiação cairia para 650 mil dólares (cerca de R$ 3,5 milhões na cotação atual). Em entrevista ao Massachusetts Lottery, o rubro-negro disse que pretende gastar o dinheiro com a família.