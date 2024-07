Técnico da Espanha provoca Mbappé antes de decisão: ‘Tenho jogadores melhores’

Espanha e França terão confronto cercado de expectativa pela Eurocopa. A Roja apresentou bom desempenho durante o torneio. Já a França conta com elenco repleto de talento e histórico positivo em grandes competições de seleções. O embate ocorre, nesta terça-feira (9), às 16h, na Allianz Arena, em Munique e será válida pela semifinal da Euro.

O técnico da Fúria, Luis de La Fuente, colocou um pouco mais de expectativa no confronto. Afinal, na coletiva que antecedeu o duelo, ele provocou Mbappé, pois priorizou o elenco que tem à disposição. Especialmente no jogo que vale vaga na decisão do campeonato.