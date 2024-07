São Paulo deve contar com o retorno de três titulares em jogo com o Galo

São Paulo enfrenta o Atlético com as possíveis voltas do goleiro Rafael, além dos atacantes Calleri e Luciano, em duelo pela Série A

Há grandes chances de o arqueiro Rafael estar entre os 11 iniciais no confronto . Afinal, ele treinou normalmente com o grupo, nesta terça-feira (09), e retorna a ser opção depois de oito jogos. Vale relembrar que ele esteve na lista de convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.

O São Paulo vive a expectativa de contar com a volta de três titulares no próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Tratam-se do goleiro Rafael e além dos atacantes Calleri e Luciano. Até porque a equipe deseja dar continuidade na sequência de vitórias consecutivas no torneio. No momento, são quatro.

No entanto, o goleiro nem sequer entrou em campo, já que ele era apenas a terceira alternativa para a posição. Ele se reapresentou após a queda do Brasil para o Uruguai nos pênaltis, nas quartas de final, no último sábado. Outros atletas que provavelmente também estarão no time titular são os atacantes Calleri e Luciano. Afinal, ambos cumpriram suspensão automática no triunfo do São Paulo por 2 a 0 sobre o Bragantino, no Morumbis, também no último sábado (06).

São Paulo fica perto do time ideal

Com isso, caso o técnico Zubeldía não tenha um desfalque de última hora, ele se aproxima de escalar a equipe ideal. Neste compromisso anterior, o comandante já teve o retorno do lateral-direito Rafinha e do volante Bobadilla. Este segundo era titular antes de ir disputar a Copa América pelo Paraguai, mas com a sua ausência, o veterano Luiz Gustavo ganhou a vaga. Assim, os dois devem protagonizar uma interessante concorrência entre os 11 iniciais.

Além disso, outro que ainda não retornou do torneio de seleções da América do Sul, mas tem a possibilidade de ficar à disposição, é o zagueiro Ferraresi. O defensor disputou a competição pela Venezuela, mas já foi eliminado. Assim, o provável time titular é: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira.