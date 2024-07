São Paulo busca feito inédito com Luis Zubeldía

Em bom momento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo encara o Atlético-MG, em jogo válido pela 16ª rodada do torneio nacional. Agendado para quinta-feira (11), o duelo é na Arena MRV, casa do Galo, em Belo Horizonte. Com 27 pontos, o Tricolor aparece na quarta colocação e uma vitória pode colocar o time na luta pela liderança.

Caso conquiste os três pontos em solo adversário, o São Paulo vai alcançar a maior sequência de vitórias na era Luis Zubeldia, com cinco triunfos consecutivos. Atualmente, o recorde está em quatro triunfos consecutivos.