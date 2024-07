Santos impõe condição em vendas e ‘aprende’ com caso Kaio Jorge

Peixe adota novas medidas obrigatórias em negociações de jogadores após Menino da Vila fechar com o Cruzeiro em retorno da Itália

O caso de Kaio Jorge, vendido para Itália, deixou lições ao Santos. O objetivo da diretoria agora é se blindar de novos erros contratuais e nesse sentido adotou uma obrigatoriedade em casos de vendas futuras.

Em suma, todo atleta negociado terá, a partir de agora, prioridade de retorno ao Santos no Brasil. Haverá, inclusive, multa em casos de descumprimento. Ou seja, se tal condição tivesse sido adota anteriormente, a Juventus seria multada por não notificar o Peixe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso Kaio Jorge

Em junho, o Santos encaminhou notificações ao Cruzeiro e a Juventus, da Itália, pela negociação envolvendo Kaio Jorge. Acontece que o Peixe se incomodou com o descumprimento da cláusula de preferência e chegou até ameaçar ir à Fifa. Com dificuldades financeiras, a equipe paulista não teve como brigar de frente com a Raposa pelo atleta, mas a cláusula daria ao time da Vila possibilidade de igualar qualquer oferta para repatriar o jogador.