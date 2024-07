Rivais na Eurocopa: veja por que a Inglaterra detesta Ronald Koeman, da Holanda

Koeman, aliás, era desprezado pela Inglaterra em 1993, quando marcou o primeiro gol na vitória sobre o English Team por 2 a 0. O craque Bergkamp fez o segundo gol. O jogo acabou sendo decisivo para as duas seleções que disputavam a vaga para o Mundial dos Estados Unidos no ano seguinte.

No final, a Noruega, com 16 pontos, passou em primeiro do Grupo 2, e a Holanda, em segundo, fechou com 15. Enquanto a Inglaterra, que ficou em terceiro e não foi ao Mundial, fez 13 pontos. Assim, os ingleses ficaram de fora da Copa do Mundo de 1994 e não escondem a mágoa com Koeman.

Inglaterra busca título inédito, enquanto Holanda quer o bicampeonato

Agora, Inglaterra e Holanda duelam pela semifinal da Eurocopa. Os holandeses buscam o título que não vem desde 1988, enquanto a equipe de Harry Kane e companhia quer a conquista inédita da competição europeia.