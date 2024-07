Perfil de Edenilson comete gafe nas redes antes de jogo contra o Cruzeiro

Perfil do jogador do Grêmio divulga arte com logo da Série B, e gera movimento nas redes sociais; Assessoria admite gafe Crédito: Jogada 10

Quando a fase é ruim, nada parece conspirar a favor. Na noite desta terça-feira (9), o perfil de Edenilson fez uma postagem na conta do Instagram com chamada para o duelo entre Grêmio e Cruzeiro pelo Brasileirão. Entretanto, na imagem, estava o logo da Série B. A gafe não demorou para repercutir nas redes sociais, já que o Tricolor está na zona de rebaixamento. A equipe da assessoria de imprensa de Edenilson assumiu a responsabilidade e emitiu uma nota que afirmou que o jogador não teve relação com a postagem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “A C2 Sports se responsabiliza pelo erro no card de pré-jogo do Edenilson, onde foi trocado a logo equivocadamente do Brasileirão. Pedimos desculpas para a torcida gremista. O jogador não teve culpa alguma pela postagem em sua rede social. Tomaremos medidas para que isso não ocorra novamente”, em comunicado.