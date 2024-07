Palmeiras negocia venda de Bruno Tabata ao Qatar SC

O Palmeiras está prestes a encher os cofres mais uma vez com a venda de jogadores. Afinal, o clube está perto de negociar em definitivo o meia Bruno Tabata, de 27 anos, que atualmente está emprestado ao Qatar SC até junho deste ano. O contrato do brasileiro com o clube qatari possui opção de compra, de cerca de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões).

A equipe do Qatar pretende reduzir a pedida do Verdão para negociar Tabata, que não deseja voltar ao Brasil no momento, segundo o “ge”. O jogador tem contrato com o Palmeiras até 30 de junho de 2026.