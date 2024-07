Mirassol marca no fim, vence CRB e encosta no G4 da Série B

Com um gol do artilheiro Dellatorre aos 39 minutos da etapa final, o Mirassol derrotou por 1 a 0 o CRB na noite desta terça-feira (9), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 14ª rodada da Série B.

O Leão quebra, portanto, uma sequência de cinco partidas sem triunfar (duas derrotas e três empates). Com 22 pontos, o time dirigido por Mozart assume o sexto lugar, encostando, assim, no G4. Já o Galo alagoano continua na zona de rebaixamento. Afinal, é o 17º colocado, com os mesmos 13 pontos.

Esta foi a sexta vitória do time do interior paulista atuando em seus domínios nesta edição da Segundona. Soma, ainda, um empate como mandante.