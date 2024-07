Messi marca, Argentina vence o Canadá e avança à final da Copa América

Albiceleste volta à decisão do torneio e agora espera o vencedor do confronto entre Colômbia e Uruguai, que acontece nesta quinta-feira

A Argentina está de volta à uma final de Copa América. Nesta terça-feira (9), a Albiceleste venceu o Canadá por 2 a 0, pela semifinal da competição, no Metlife Stadium (EUA). Julián Álvarez e Lionel Messi, que desencantou, marcaram os gols dos hermanos. A equipe de Scaloni esteve confortável, controlou os canadenses durante a partida e, inclusive, lutará pelo bicampeonato da competição. Atual campeã do mundo (2022) e da Copa América (2021), a atual geração argentina terá, afinal, mais uma chance de fazer história.

Agora, os hermanos aguardam o confronto entre Colômbia e Uruguai, que acontece nesta quarta-feira, às 21h, para saber quem enfrenta na decisão do torneio. Do outro lado, o Canadá, inclusive, disputa o terceiro lugar e fica no aguardo do resultado da semifinal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Albiceleste faz o simples

A Argentina foi superior ao Canadá na primeira etapa e saiu com vantagem com gol de Julián Álvarez. Embora tenha conseguido algumas boas escapadas, o Canadá teve um ataque ineficiente, enquanto a Albiceleste, aliás, fez o simples e poderia até ter feito mais gols. Di María, em chute por cobertura, e Lionel Messi, em finalização que raspou a trave, tiveram as melhores chances. No fim, após vacilo argentino, o atacante Jonathan David quase conseguiu surpreender, mas parou em Dibu Martínez.