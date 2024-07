Lyncon torna-se o sexto jogador da base do Vasco a marcar em 2024

O zagueiro Lyncon roubou a cena durante a importantíssima vitória do Vasco sobre o Inter, no último domingo (7), pela 15ª rodada do Brasileirão. Afinal, o jogador de 19 anos fazia sua estreia em 2024 no time profissional e, mesmo entrando na “fogueira”, marcou seu primeiro gol na categoria principal.

Dessa forma, ele se tornou o sexto jogador oriundo da base do Vasco a marcar na temporada. Antes dele, Leandrinho, Cauã Paixão*, Barros*, Rayan, e Estrella haviam anotado gols pelo time da Cruz de Malta em 2024.

*Já deixaram o Vasco.