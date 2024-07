Lyanco se adequa à esquema de Milito e está pronto para estrear pelo Atlético

Os problemas do técnico Gabriel Milito, do Atlético, estão próximos de acabar. Se, no último jogo, ele não tinha laterais e apenas dois zagueiros no elenco, agora, com os reforços, a expectativa é de ter mais peças. Aliás, uma delas, Lyanco, mostrou que se adequa à realidade.

A maneira como Milito gosta de jogar é com a construção da jogada iniciando pelo zagueiro. Sem atletas de qualidade à disposição no elenco, o treinador chegou a colocar Battaglia para cumprir essa função. Mas Lyanco garante que pode suprir a situação.