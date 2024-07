Jogadoras chegam na Granja e Arthur Elias tem grupo completo

Atletas que jogam nos Estados Unidos, como a Rainha Marta, já estão em Teresópolis, no centro de treinamento da Seleção Brasileira

Marta, Kerolin, Adriana, Angelina, Rafaelle, Lauren e Tarci, jogadoras que atuam no futebol norte-americano, se apresentaram, nesta terça-feira (9), na Granja Comary. Dessa forma, o técnico Arthur Elias conta com o grupo completo na preparação para os Jogos Olímpicos.

As primeiras a chegarem no centro de treinamento, pela manhã, foram Tarci e Lauren. Posteriormente, no início da tarde, Marta, Kerolin, Adriana, Angelina e Rafaelle se apresentaram.