Irmã de Neymar promete tatuagem para sobrinhas

Rafaella Santos, irmã de Neymar, já tem desenho em homenagem a Davi Lucca, primeiro filho do jogador brasileiro

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, de 28 anos, prometeu fazer uma tatuagem em homenagem às novas sobrinhas. A informação foi divulgada pela tatuadora Biela Vianna Fernandes, que tem um estúdio em São Paulo.

A artista colocou nas redes sociais os rascunhos dos rabiscos que vai fazer em Rafaella. Os desenhos serão em homenagem a Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi,e Helena, que nasceu após rápido romance de Neymar com Amanda Kimberlly.