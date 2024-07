Indicada por Falcão, Neymar trata do joelho em clínica de Maringá

O astro do Al-Hilal concluiu mais uma etapa no processo de recuperação da grave lesão no joelho, que o tirou dos gramados há nove meses

Neymar concluiu mais uma etapa do trabalho de recuperação da lesão no joelho esquerdo. O jogador do Al-Hilal compareceu na última segunda-feira (08) em uma clínica de Maringá, no norte do Paraná, para fazer avaliações e realizar um tratamento.

Mas Neymar não escolheu uma clínica qualquer para o tratamento. Além de especializado em reabilitação física, o local tem referências: indicado pelo Falcão e comandado por Kléber Barbão, fisioterapeuta da seleção de futsal. A ida ao local rendeu novas avaliações da lesão no joelho esquerdo e um tratamento específico.

Falcão indica clínica

Kleber Barbão tratou da lesão no joelho de Falcão nos tempos de Seleção. O nome do fisioterapeuta, no entanto, não chegou em Neymar de repente. O astro do futsal atuou recentemente pelo time do jogador de futebol no Kings World Cup – Copa do Mundo de Society. A indicação ocorreu a partir dai.