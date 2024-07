Holanda x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Eurocopa 2024 será definida nesta quarta-feira (10). Holanda e Inglaterra se enfrentam às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, em partida válida pela semifinal da competição. Quem vencer o duelo encara a Espanha na decisão, marcada para o próximo domingo, 14 de julho, em Berlim.

Como chega a Holanda

Os holandeses cresceram de rendimento no decorrer da Eurocopa e conquistaram a classificação para a semifinal com uma vitória por 2 a 1, de virada, sobre a Turquia. Sem desfalques, a expectativa é que o técnico Ronald Koeman mantenha a escalação que começou o duelo das quartas de final.

No entanto, a principal dúvida na equipe é no lado direito da equipe. Ronald Koeman terá que definir sobre a entrada ou não de Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, entre os titulares. Isto porque ele pode ocupar a vaga de Dumfries na lateral-direita, ou mesmo no ataque, no lugar de Donyell Malen.