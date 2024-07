Grêmio deve enfrentar o Cruzeiro com pelo menos três mudanças no time titular

O técnico Renato Gaúcho deve fazer pelo menos três mudanças no time do Grêmio para enfrentar o Cruzeiro. Tal situação baseia-se no time inicial que perdeu para o Juventude por 3 a 0, no último domingo (07). A expectativa é que o Imortal conte com o retorno do goleiro Marchesín e do zagueiro Kannemann, além do meio-campista Pepê.

Com relação ao arqueiro Marchesín, o comandante indicou que extinguiu o esquema de rodízio na meta do Tricolor Gaúcho. Tal afirmação ocorreu, na última entrevista coletiva, após o revés para o Ju. Na oportunidade, Rafael Cabral foi o dono da posição, mas recebeu críticas por possível falha no primeiro gol do adversário. Assim, o argentino recupera a vaga de titular.