Golaço de Yamal pela Espanha na Europa enlouquece redes sociais

Promessa do futebol mundial, Lamine Yamal cada vez mais dá mostras de que já é uma realidade. E o mais recente feito do garoto de 16 anos do Barcelona foi um golaço pela Espanha contra a França, na semifinal da Eurocopa. O gol, seu primeiro na competição, o tornou o mais jovem a alcançar este feito no torneio. E o brilho em campo mexeu com torcedores nas redes sociais.

O lance histórico aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Yamal recebeu uma bola na entrada da área, levou a bola para a perna esquerda e chutou colocado, colocando a bola no ângulo do goleiro Maignan. O gol colocou a Espanha em igualdade com a França, que vencia por 1 a 0.