Giay detalha escolha pelo Palmeiras e garante: ‘Ganhar muitos títulos, é para isso que venho’

O Palmeiras apresentou, na tarde desta terça-feira (9), o lateral-direito Augustín Giay. Com 20 anos, o argentino, que estava no San Lorenzo, recebeu propostas do futebol europeu, como a do Atlético de Madrid. No entanto, visando a sua formação, ele optou por jogar no clube paulista.

“Necessito me formar mais, porque sou jovem. Então vir a um clube assim, crescer e jogar muitas partidas. No futebol brasileiro se joga de três a quatro dias e isso pode me fazer crescer muito. Quero jogar muito tempo no Palmeiras, ganhar muitos títulos, é para isso que venho”, explicou o lateral.