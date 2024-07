Filho de Ronaldo Fenômeno é batizado em igreja evangélica no Rio

Cerimônia de batismo de Alexander Nazário de Lima, de 19 anos, aconteceu no último fim de semana em igreja na Barra da Tijuca Crédito: Jogada 10

No último fim de semana ocorreu o batismo de Alexander Lima, filho de Ronaldo Fenômeno com Michele Umezu. A fisiculturista não escondeu o orgulho do jovem de 19 anos ao compartilhar detalhes da celebração evangélica nas redes sociais. O batismo aconteceu nas águas da igreja Ceizs na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e contou com presença de fieis. Segundo Michele, a celebração foi algo "instituído pelo próprio Senhor Jesus" na vida do jovem de 19 anos. "(…) Geralmente na nossa igreja o batismo é época de férias, mas ele sempre está com o pai na Espanha. O batismo nas águas foi algo instituído pelo próprio Senhor Jesus. Além disso, os discípulos do Deus-Filho também batizavam as pessoas nas águas. Quem deseja receber o Espírito Santo e ser salvo em Cristo, precisa se batizar nas águas", escreveu.

Alexander opta pelo batismo O relato emocionado de Michele revelou detalhes curiosos do processo até o batismo de Alexander Lima. Segundo a fisiculturista contou na legenda da publicação, o desejo pelo batizado partiu do próprio filho – o qual ela define como ”diferente dos outros”. “Igreja evangélica só pode batizar a partir dos 12 anos, por ter mais entendimento sobre o batismo. Ele fez o curso para entender realmente o significado do batismo. Alexander está com 19 anos, é diferente da maioria dos jovens da mesma idade, gosta de tranquilidade, não gosta de festas, não se encanta com essas coisas. Ele é diferente da maioria dessa geração”, declarou. Ronaldo Fenômeno e Michele Umezu Fenômeno e Michele se relacionaram em 2004, no Japão, mas se conheciam desde 2022. O astro participava de uma excursão na Ásia com o Real Madrid quando se envolveram. Fenômeno, no entanto, ainda namorava a apresentadora Daniela Cicarelli à época. Já a fisiculturista morava no país desde os 13 anos.