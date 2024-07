Filho de Ronaldinho Gaúcho curte praia com irmã de atriz da Globo

João Mendes namora Giovanna Buscacio desde 2022; antes, a jovem foi vista aos beijos com ídolo do Flamengo

Jogador da base do Barcelona, João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, vem aproveitando dias de praia na Espanha. Em sua conta no Instagram, o jovem de 19 anos publicou uma foto no litoral do país europeu. Sua namorada, Giovanna Buscacio, de 24 anos, também vem postando registros do passeio. Ela é irmã da atriz Giullia Buscacio, no ar na novela “Renascer”, da Globo.

O casal está junto desde setembro de 2022, porém os dois já demonstravam interesse nas redes sociais um mês antes. Inclusive, durante a Copa do Mundo 2022, a dupla acompanhou a competição direto do Qatar. Giovanna chegou a publicar uma foto com o João onde, na legenda, deixou escapar o desejo antigo pelo filho de R10.