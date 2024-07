Família Neymar: como fica após chegada de nova herdeira

A família Neymar cresceu. A chegada de Helena ampliou o famoso clã dos Silva Santos e fez com que o astro brasileiro chegasse ao seu terceiro herdeiro, a segunda menina. A recém-nascida é fruto da relação extraconjugal do jogador do Al-Hilal com Amanda Kimberlly. Desta forma, cada filho do ex-Santos é oriundo de um relacionamento distinto.

Mais conhecido como Neymar Pai, o patriarca da família é o braço central desta história. Junto a Nadine Gonçalves, com quem teve um relacionamento de 25 anos (se separaram em 2016), é o pai de Neymar Jr e Rafaella Santos. Polêmico, Neymar Pai já se envolveu em diversas controvérsias , desde a gestão da carreira do filho até casos de polícia.

A matriarca do clã dos Silva Santos tem como hábito fortalecer sua imagem como mãe e avó, sempre com postagens destacando o seu carinho pela família. Presidente do Instituto Neymar Jr, projeto grandioso do astro da Seleção Brasileira em Praia Grande, Nadine também não escapa de ter seu nome associado à polêmicas desde sua separação, principalmente quando o assunto é relacionamento amoroso. Um dos mais problemáticos foi com Tiago Santos, influenciador e ex-Fazenda.

Neymar Jr.

Filho mais velho de Neymar pai e Nadine, Neymar Jr. esteve desde cedo no centro do projeto familiar. O garoto já despertava atenção ainda na base do Santos. Com o passar dos anos, confirmou à expectativa e se tornou um dos maiores jogadores de futebol do século, passando ainda por Barcelona e PSG, antes de chegar ao Al-Hilal, seu atual clube. Com a fortuna conquistada até aqui em sua carreira, ajudou a família no desenvolvimento e investimento em novos projetos, multiplicando a influência e o dinheiro do clã.

Rafaella Santos

A caçula de Neymar pai e Nadine ganhou os holofotes em paralelo à fama do irmão. Desenvolveu seu próprio negócio, virou empresária e também influenciadora digital. Aos 27 anos, Rafaella aposta em conteúdos voltados para o mundo da moda e produtos de beleza. Também ficou marcada por ter se relacionado com alguns jogadores, sendo Gabigol, do Flamengo, o mais marcante e longevo.

David Lucca