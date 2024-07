Espanha vence França e é primeira finalista da Eurocopa 2024

Espanhóis viram o jogo ainda no primeiro tempo, com direito a gol histórico de Lamine Yamal

A Espanha está na final da Eurocopa 2024. A vitória de virada por 2 a 1 sobre a França, nesta terça-feira (9), definiu a Fúria como primeira finalista da competição, em partida histórica para Lamine Yamal. Os franceses abriram o placar com Kolo Muani, em bela assistência de Mbappé, mas o jovem de 17 anos anotou um golaço na Allianz Arena, em Munique, e se tornou o jogador mais jovem a balançar a rede em uma edição de Euro. Além disso, Dani Olmo, um dos artilheiros da competição, confirmou a virada para o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente.

Dessa maneira, a Espanha aguarda o vencedor da partida entre Holanda e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), na outra semifinal da Euro, para definir o confronto na decisão. Com 100% de aproveitamento, a Fúria está em busca do quarto título europeu e pode se isolar como a seleção com o maior número de conquistas. No momento, espanhóis e alemães têm três canecos e aparecem como os maiores vencedores.

Além disso, a Espanha terá reforços para a final. O zagueiro Le Normand e o lateral-direito Carvajal, titulares da equipe, estavam suspensos nesta terça-feira e poderão voltar na decisão.