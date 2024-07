Emerson Rodriguez chega ao Rio para se apresentar ao Vasco

Primeiro reforço do Vasco na janela de transferência, Emerson Rodríguez chegou, na manhã desta terça-feira (9), ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos. O clube carioca acertou com o colombiano por empréstimo junto ao Inter Miami, dos Estados Unidos, por um ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou muito feliz de estar no Brasil, de estar no Vasco, uma grande instituição, que me abriu as portas. Creio que posso ajudar a equipe e fazer um bom campeonato” disse, em entrevista ao “BTB Sports”.