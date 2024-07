Despedida de Fred, atual dirigente do Fluminense, completa dois anos

Hoje dirigente do Fluminense, o ex-atacante Fred se despediu do futebol em jogo que completa dois anos nesta terça-feira (9). Contra o Ceará, no Maracanã, o Tricolor venceu por 2 a 1, no que foram os últimos minutos da carreira do jogador – relembre aqui.

Ele entrou aos 33′ do segundo tempo, no lugar do seu “substituto natural”, Germán Cano, que fazia sua primeira temporada pelo Flu. Apesar de passar em branco, Fred fez a festa da torcida, com direito a emoção e até a “gol de bicicleta”.

