Demora em anúncio de Coutinho irrita torcedores do Vasco; acompanhe

Cruzmaltino e Aston Villa trocam documentos no início da tarde desta terça-feira (09), e atraso em oficialização mobiliza as redes sociais

O que são horas para quem esperou 14 anos? Para o grito entalado da torcida do Vasco da Gama, muita coisa. Após acertar os últimos detalhes para o retorno de Philippe Coutinho, o Cruzmaltino agora troca os últimos documentos para oficializar, enfim, a volta do atleta. A demora, no entanto, tem deixado os cruzmaltinos à flor da pele nas redes sociais.

A previsão inicial para o anúncio às 11h caiu por terra. Enquanto torcedores subiam a hashtag #CoutinhoDay nas redes sociais, o Vasco tratava das burocracias finais e trocas de documentos ainda pendentes. A expectativa, no entanto, ainda é de oficialização nesta terça-feira (09).

Coutinho retorna ao futebol brasileiro após 14 anos de Europa. O vínculo de empréstimo com o Vasco da Gama, clube do coração do jogador, terá vigência de um ano junto ao Aston Vila.