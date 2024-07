Cruzeiro sobre Gabigol: ‘Nunca passou pela nossa cabeça’

O atacante Gabriel Barbosa vive momento de instabilidade e está no fim do seu casamento com o Flamengo. O empresário do atleta, inclusive, já disse em entrevistas que busca nova casa para o centroavante. No entanto, ele não vai parar em Belo Horizonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nome de Gabigol foi especulado no Cruzeiro. No entanto, o empresário Pedro Lourenço, que comprou a SAF da Raposa, garantiu que o atleta não está nos planos.