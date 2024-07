Corinthians anuncia a saída de Carlos Miguel, que irá atuar na Inglaterra

Vale lembrar que a negociação gerou insatisfação no clube paulista, que chegou a afastá-lo da equipe. Isso aconteceu logo depois do arqueiro pedir para não viajar para enfrentar o Athletico-PR.

O Corinthians anunciou, na manhã desta terça-feira (9), a saída do goleiro Carlos Miguel. Assim, o Nottingham Forest, da Inglaterra, pagou a multa rescisória do jogador. O valor gira em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões).

Dessa forma, passou a chamar a atenção de clube do exterior, e o baixo valor da multa se tornou uma polêmica dentro do clube. Ela facilitou a saída que se concretizou nesta terça-feira (9).

Aos 25 anos, Carlos Miguel viveu um carrossel de emoções neste temporada. Sob o comando de Antônio Oliveira, se tornou titular da equipe um pouco antes de Cássio, ídolo do clube, assinar com o Cruzeiro.

We are delighted to announce the signing of Brazilian goalkeeper Carlos Miguel ✍️ — Nottingham Forest (@NFFC) July 9, 2024

Até o último dia de 2023, o clube do exterior interessado teria de desembolsar 50 milhões de euros (cerca de R$ 288 milhões), valor estipulado para o rompimento do contrato. No entanto, com a virada do ano, a multa caiu para quatro milhões da mesma moeda (cerca de R$ 23 milhões).

Por fim, o Corinthians chegou a ampliar o vínculo do jogador até 31 de dezembro de 2025, entretanto o empresário Gilmar Veloz impôs a diminuição da multa. O intuito era respaldar a inatividade do goleiro, que era reserva de Cássio. O jogador deixa o clube com 26 jogos entre 2021 e 2024.

