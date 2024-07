CEO do Corinthians é apresentado sem assinar contrato e gera confusão interna

O Corinthians proporcionou mais um daqueles episódios inusitados fora de campo. Isto porque o contrato de trabalho do CEO do clube, Fred Luz, está sob análise do compliance após envio do departamento jurídico. O profissional, aliás, já concedeu entrevista como funcionário, mas ainda não assinou o vínculo com o Timão. A informação inicial foi do “UOL”.

O problema é complexo. Quatro dias antes do Corinthians oficializar Fred Luz sem colher as assinaturas, a negociação travou a partir do momento em que o executivo apresentou ao clube o vínculo que ele tem com a Alvarez & Marsal, multinacional do ramo de consultoria de gestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fred Luz deixou claro, desde o início das conversas, de que não pretende quebrar seu contrato com a Alvarez & Marsal e, inclusive, gostaria de usar pessoas da empresa em sua equipe de trabalho no Corinthians. Desta maneira, ele seria um CEO “as a service”, termo em inglês que significa “como serviço”. Na prática, isso é adotado no mercado corporativo como uma espécie de serviço contratado por tempo limitado.