Cedido pelo Inter, brasileiro fala sobre estreia na Conference League: ‘Gosto muito especial’

Lucas Ramos é um dos três brazucas do elenco do FK Auda, da Letônia. Ele vai fazer sua estreia em um torneio continental

Em meio à fase final da Eurocopa, os torneios continentais de clubes na Europa vão se iniciando e, nesta quarta-feira (10), começa a disputa da Conference League, com o jogo de ida da primeira pré-eliminatória. Um dos dois jogos que abre a competição é do FK Auda, da Letônia, contra o B36, das Ilhas Faroé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto o time das Ilhas Faroé não conta com nenhum brasileiro no elenco, o oposto ocorre com a equipe letã, que conta com três ‘brazucas’ no plantel. Lucas Ramos, meia que pertence ao Internacional e está emprestado ao Auda, é um deles.