Casemiro na lista! United pode negociar oito jogadores nesta janela

Brasileiro é um dos principais nomes da 'barca' que pode se formar no United no mercado de transferências de verão na Europa

O mercado de transferências nesta janela de verão promete ser intenso no Manchester United. Segundo o jornal “Mirror”, o clube inglês deve agitar o futebol inglês. Afinal, saídas e chegadas de novos jogadores estão previstas, com a possibilidade de uma grande “barca” deixando Old Trafford.

Os Red Devils já anunciaram a renovação de contrato com o técnico Erik ten Hag. Contudo, uma reformulação deve ocorrer no elenco. De acordo com a publicação, até oito jogadores podem sair para que novos nomes sejam contratados. Afinal, de acordo com a publicação, o clube quer evitar problemas com o Fair Play financeiro e poderá investir “apenas” 60 milhões de euros (R$ 351 milhões) em reforços. Vale lembrar que o zagueiro Varane já havia anunciado sua saída após não renovar contrato.