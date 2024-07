Botafogo sustenta marca exclusiva no Brasileirão-2024. Saiba qual!

Glorioso atravessa um pouco mais de 1/3 do Brasileirão com números que indicam característica marcante do trabalho do bracarense Artur Jorge Crédito: Jogada 10

O Botafogo, no último fim de semana, tornou-se dono de uma marca exclusiva nesta edição do Campeonato Brasileiro. Ao superar o Atlético-MG por 3 a 0, domingo (7), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso, consolidou-se como o único time que marcou nas 15 rodadas de torneio. O Criciúma também balançou redes em todos os confrontos, mas os catarinenses entraram em campo somente em 13 oportunidades e ainda devem dois embates. Com uma campanha surpreendente, o Bahia, time que mantinha a mesma façanha do Mais Tradicional até então, caiu para o Palmeiras, no Allianz Parque, sem romper a cidadela adversária. Com 100% dos jogos, somente, portanto, o Botafogo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Curiosamente, apesar da marca, o Botafogo não tem jogadores no topo dos goleadores do Brasileirão. Assim, o zagueiro Bastos, o volante Barbosa e os atacantes Júnior Santos e Savarino, com três gols cada, dividem a artilharia da esquadra alvinegra na competição nacional. Ou seja, as 26 vezes que a torcida celebrou está bem distribuída (veja mais abaixo). Com o segundo melhor ataque do torneio e a um ponto da liderança, o fato de marcar toda partida indica uma identidade do trabalho do técnico Artur Jorge e um Botafogo cada vez mais propositivo. O próprio treinador minhoto divulga, aliás, a receita. “Intensidade, bola perto da área contrária e tentativas de finalização, como mostramos em outras ocasiões. Temos, em mente, que ainda podemos fazer melhor. Nunca ficamos satisfeitos. A ambição tem, então, nos norteado, e a equipe dá essa resposta. Somos capazes de olhar para dentro e concluir que desejamos mais. Seremos competitivos para manter este registro”, pontuou Artur Jorge.

Quando os times perderam a marca que apenas o Botafogo sustenta Primeira rodada – Corinthians, Atlético, Cuiabá, Vitória Segunda rodada – Palmeiras, Paranaense, Goianiense Terceira rodada – Cruzeiro, Flamengo, Internacional Quarta Rodada – Vasco, Grêmio, Fluminense, São Paulo Quinta rodada – Fortaleza Sexta rodada – Red Bull Bragantino

Décima quarta rodada – Juventude Décima quinta rodada – Bahia Artilharia do Mais Tradicional 3 gols – Bastos, Barbosa, Júnior Santos e Savarino