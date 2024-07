Base do Fluminense conquista cinco títulos no fim de semana

A equipe profissional do Fluminense não consegue voltar a vencer, no entanto as divisões de base vivem um momento totalmente oposto. Afinal, só no último fim de semana, os Moleques de Xerém concluíram a rodada com taças nas esferas regional, nacional e internacional.

Dessa forma, as conquistas aconteceram do Sub-12 ao Sub-16, chegando ao total de nove em 2024. Atuando com o elenco do sub-15, o Tricolor se sagrou campeão da primeira edição do Torneio Intercâmbio Brasil-Chile Sub-16. Os jogadores de 16 anos, aliás, também ergueram um troféu, da Amazon Cup, em Castanhal (PA). Ambas as campanhas tiveram 100% de aproveitamento.