Atlético tem nomes estrangeiros na mira e ex-Milan está na lista

Atlético nega início de negociação com novos nomes e garante que atletas chegaram através de empresários

A janela de transferências será aberta nesta quarta-feira (10) e vários reforços serão regularizados. No entanto, o Atlético pode não parar nos nomes que já anunciou até agora.

O Galo, afinal, tem interesse em dois jogadores. O primeiro deles é Gianluca Lapadula, de 34 anos, que esteve com a seleção do Peru na disputa da Copa América, nos Estados Unidos. O jornalista Gianluca de Marzio foi o primeiro a informar sobre o desejo do Atlético.